Казахстан увеличил список неблагоприятных по коронавирусу стран

В категорию 1А вошли Франция, Иран, Италия, Испания, Германия.

Министр здравоохранения Елжан Биртанов сообщил о том, какие страны вошли в категорию 1А. Вернувшихся из этих стран поместят на карантин в стационар, передает zakon.kz.

Хочу сказать, что помимо решения госкомиссии, сегодня вступило в силу новое постановление главного санитарного врача. Прежде всего, оно направлено на дальнейшее усиление контроля на внешней границе РК. По ряду стран мы усилили. В категорию 1А вошли страны Франция, Иран, Италия, Испания, Германия. В категорию 1Б - Китай, Корея и все страны Шенгенского соглашения. Поскольку гражданам иностранных государств в режиме ЧП въезд запрещен, речь идет о том, что граждане РК, прибывающие из стран категории 1А, нуждаются и будут помещаться в обязательный карантин, а граждане, прибывающие из категории 1Б, будут помещаться на домашний карантин. По решению эпидемиологов того или иного региона, граждане могут с домашнего карантина перемещены в стационарный карантин в случае, если есть опасность распространения инфекции, - сказал он.

Также министр рассказал о категории №2.

В категорию 2 вошли Филиппины, Катар, Индия, Арабские Эмираты, Великобритания, Азербайджан, Таиланд и США. Для наших граждан, прибывших из этих стран, будет вводиться медицинский мониторинг путем обзвона по месту жительства.

Ранее список неблагоприятных по коронавирусу стран выглядел вот так.

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