Категории стран с коронавирусом - полный список 

В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции.

Согласно постановлению главного санитарного врача страны, всех прибывающих в Казахстан, где зафиксирован коронавирус, помещают на обязательный карантин, сообщает zakon.kz.

Прибывших из стран, относящихся к категории 1 А, помещают на обязательный 14-дневный карантин с изоляцией. После завершения 14-дневного карантина действует телефонный обзвон со стороны медиков в течение 10 дней.

Категория 1 А

КНР, Иран, Южная Корея, Италия

Категория 1 Б

Франция, Германия, Испания.

Лицам, относящимся к категории 1 Б, на протяжении 14 дневного карантина на дому рекомендуется исключить приезд гостей, минимизировать прямой контакт с родственниками и друзьями. На протяжении данного времени поликлинической службой проводится ежедневный обзвон на предмет катаральных явлений. При появлении симптомов необходимо сообщить в поликлинику по месту жительства/прикрепления, медицинские сотрудники приедут на дом и проведут осмотр.

Категория 2

Швейцария, Великобритания, Нидерланды.

Все лица, прибывающие из этих стран, будут находиться под домашним карантином в течение 14 дней. Состояние их здоровья будет контролироваться путем ежедневного посещения медицинским работником поликлиники. Затем еще в течение 10 дней - медицинское наблюдение в поликлинике по месту проживания (ежедневный обзвон).

Категория 3

Бельгия, Швеция, Норвегия, Индия, Ирак, Филиппины, США.

Приезжающие из этих стран будут находиться под медицинским наблюдением в поликлинике по месту жительства в течение 24 дней со дня пересечения границы Казахстана (ежедневный обзвон).

Список стран может корректироваться.

В Казахстане не зарегистрированы случаи коронавирусной инфекции. Об этом заявил на брифинге Тугжанов Ералы, заместитель премьер-министра Казахстана. Он призвал верить только официальным источникам информации.

Напомним, введены меры по запрету въезда иностранным гражданам из Италии, Китая, Южной Кореи и Ирана.

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