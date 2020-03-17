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Будет ли в этом году ЕНТ у школьников? 

Срок проведения ЕНТ переносится на более поздний срок.

Фото : Хабар 2417 марта 2020, 12:41

Единое национальное тестирование школьников в этом году пройдет позже. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель управления образования города Нур-Султан Шолпан Кадырова, передает корреспондент zakon.kz.

Срок проведения ЕНТ переносится на более поздний срок, - сказала она и пообещала, что о конкретных датах будет сообщено дополнительно.

Кроме того, по ее словам, вступительные экзамены в республиканскую физико-математическую школу, Назарбаев интеллектуальную школу также перенесены. Но здесь известна дата - июнь 2020-го года.

Татьяна Ковалева, Нур-Султан


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