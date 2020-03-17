Будет ли в этом году ЕНТ у школьников?
Срок проведения ЕНТ переносится на более поздний срок.
Фото : Хабар 2417 марта 2020, 12:41
Единое национальное тестирование школьников в этом году пройдет позже. Об этом сегодня на брифинге сообщила руководитель управления образования города Нур-Султан Шолпан Кадырова, передает корреспондент zakon.kz.
Срок проведения ЕНТ переносится на более поздний срок, - сказала она и пообещала, что о конкретных датах будет сообщено дополнительно.
Кроме того, по ее словам, вступительные экзамены в республиканскую физико-математическую школу, Назарбаев интеллектуальную школу также перенесены. Но здесь известна дата - июнь 2020-го года.
Татьяна Ковалева, Нур-Султан
Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!
сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
5011993-c3e7263350ff32d0a51d9361f869b08c
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...