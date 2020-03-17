Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Рыссылку о распылении лекарств с вертолета прокомментировали в Нур-Султане и Алматы

За такие сообщения будут наказывать.

Фото : Факты17 марта 2020, 14:02

В соцсетях распространяют сообщение о том, что вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции. При этом не указывается, где именно. В акиматах городов Казахстана, где зарегистрирован коронавирус, прокомментировали это сообщение, передает zakon.kz.

Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части, - сказано в рассылке.

В акиматах Нур-Султана и Алматы эту рассылку назвали фейковой.

Ранее была опровергнута рассылка о том, что за детей, находящихся на улице и в школах будут штрафовать.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты