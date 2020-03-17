Рыссылку о распылении лекарств с вертолета прокомментировали в Нур-Султане и Алматы

За такие сообщения будут наказывать.

В соцсетях распространяют сообщение о том, что вертолеты будут распылять лекарство для дезинфекции. При этом не указывается, где именно. В акиматах городов Казахстана, где зарегистрирован коронавирус, прокомментировали это сообщение, передает zakon.kz.

Сегодня в 23:00 и до 5:00 утра, вертолёты будут распылять лекарство для дезинфекции, окна и балконы должны быть закрыты и на улице после 23:00 находится нельзя. Сообщили из военной части, - сказано в рассылке.

В акиматах Нур-Султана и Алматы эту рассылку назвали фейковой.

Ранее была опровергнута рассылка о том, что за детей, находящихся на улице и в школах будут штрафовать.

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