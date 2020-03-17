14 новых случаев коронавируса в Нур-Султане. Как их выявили?

Одна пациентка лежала в больнице с ОРВИ.

Руководитель Управления общественного здравоохранения г.Нур-Султан Сауле Кисикова рассказала о новых случаях коронавируса, передает zakon.kz.

Как сообщалось ранее, 17 марта были зарегистрированы 14 случаев коронавируса у граждан Казахстана в Нур-султане.

Из них 5 человек были в стационаре, в инфекционном блоке. Четверо сняты с рейсов из Италии и Южной Кореи, согласно постановлению главного санитарного врача РК, как прибывшие из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией. Их состояние удовлетворительное, - сообщила Кисикова.

Еще одна пациентка была в инфекционном блоке с диагнозом ОРВИ средней степени течения. При дообследовании у нее выявили наличие коронавируса. Ее состояние средней степени тяжести.

Остальные 9 пациентов были выявлены в процессе мониторинга как за лицами, прибывшими из стран с неблагополучной эпидситуацией, или из группы контактных лиц. Их состояние удовлетворительное.

Эти 9 человек, заразившись коронавирусом, находились среди жителей города не более двух дней, - отметила она.

Продолжается работа по выявлению контактных лиц.

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