Сбежавших из коронавирусного карантина россиян вернули в больницу

Пациенты продолжат лечение.

Всех пациентов, сбежавших с карантина из медицинского комплекса в поселке Коммунарка под Москвой, обнаружили и доставили обратно в больницу, передает zakon.kz со ссылкой на РБК.

Я хочу обратиться к жителям города с просьбой ответственно относиться к своему здоровью и не подвергать опасности благополучие и жизнь окружающих, — заявила заместитель мэра Москвы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Она сообщила, что возвращенные на карантин пациенты продолжат лечение. Заммэра также подчеркнула, что пребывание в больнице на протяжении 14 дней обязательно для тех, у кого наблюдаются симптомы ОРВИ или есть основания подозревать наличие COVID-19.

Сколько всего пациентов сбежало из комплекса, не уточняется.

Новую больницу в Коммунарке строили с 2017-го, в конце прошлого года были сданы первые четыре корпуса. Сейчас в ней размещают всех лиц с симптомами ОРВИ, которые прибыли из стран, где отмечены вспышки коронавирусной инфекции. 15 марта оперативный штаб сообщил, что в Коммунарке содержатся 312 пациентов.

16 марта стало известно о побеге одной из пациенток из-под наблюдения. Полицейские нашли ее в собственной квартире на западе Москвы и вернули обратно в больницу.

Приходится сталкиваться с несознательным поведением госпитализированных пациентов, которые не понимают ситуации и той опасности распространения COVID ими в городе, — прокомментировал ситуацию главврач медицинского комплекса Денис Проценко.

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