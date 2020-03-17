Китайцы массово завозят коронавирус на родину из других стран

Завозные случаи заражения уже стали главной угрозой для крупных городов как Пекин и Шанхай.

Граждане Китая массово стали возвращаться в страну после того, как ВОЗ объявила пандемию коронавируса, и уже стали основным источником угрозы для эпидемиологической обстановки в стране, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

ВОЗ 11 марта объявила пандемию нового коронавируса в мире. Государственный комитет по вопросам здравоохранения КНР 12 марта объявил, что пик эпидемии в стране пройден. Многие граждане Китая, находящиеся в странах с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой, сейчас стараются вернуться обратно. Завозные случаи заражения коронавирусной инфекцией уже стали главной угрозой для крупных городов как Пекин и Шанхай.

За последние сутки из 21 нового случая заражения, зарегистрированного в Китае, 20 были ввозными, из них девять – в Пекине, три – в Шанхае, и по одному в провинциях Гуандун, Чжэцзян, Шаньдун, Юньнань, Цзянси и Гуаньси-Чжуанском автономном районе. Единственный случай на территории Китая был зарегистрирован в Ухане. В общей сложности в Китае на данный момент зарегистрировано 143 ввозных случая заражения.

По данным государственного миграционного управления КНР, после того, как 11 марта ВОЗ объявила пандемию коронавируса, по наземным, воздушным и морским погранпереходам границу Китая в среднем в день пересекают 120 тысяч человек. Международными авиарейсами границу Китая ежедневно пересекают около 20 тысяч человек, из них лишь 10% - иностранцы, сообщила миграционная служба. Ни одного больного среди иностранцев нет.

Поиск авиабилетов на платформе крупнейшего в мире китайского онлайн туристического агентства Ctrip показывает, что с 18 по 22 марта билетов на прямые рейсы из Москвы в Пекин нет, перелет можно совершить с пересадками через третьи страны.

Эпидемиологические службы Китая выявили уже не один случай, когда пассажиры перед вылетом принимали жаропонижающие и предоставляли недостоверную информацию о состоянии своего здоровья, в их отношении заведены уголовные дела.

В связи с участившимися подобными инцидентами власти китайской столицы ужесточили правила въезда и приняли решение помещать на обязательный 14-дневный карантин всех прибывающих из-за границы пассажиров, при этом, за исключением небольшой категории лиц, все остальные должны проходить централизованный карантин в специальном отведенных гостиницах, а расходы покрывать самостоятельно.

По последним данным, общее число заразившихся в Китае коронавирусной инфекцией достигло 80 881 человека, из них 68 679 (85%) уже вылечились, 3226 скончались. В настоящий момент в больницах остаются 8 976 человек.

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