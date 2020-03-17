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Что предусматривает карантин в Нур-Султане и Алматы

Будет реорганизован режим работы ЦОНов.

Фото : 0512.com.ua17 марта 2020, 16:20

С 19 марта в Нур-Султане и Алматы введен режим карантина. О дополнительных ограничительных, профилактических и противоэпидемиологических мер в городах рассказывает zakon.kz.

Вводимые с 00.00 19 марта меры предусматривают:

- введение карантина и осуществление масштабных санитарно-противоэпидемических мероприятий;

- установление периметра карантинной зоны и определение пунктов въезда/выезда из нее;

- ограничение на передвижение людей, а также въезд/выезд транспортных средств;

- обеспечение бесперебойной работы специальных лечебных учреждений по трем категориям: для зараженных, подозреваемых на инфекцию, карантинных;

- определение секторов территории городов и их границ для ограничения перемещения граждан, оптимальные для организации снабжения населения продовольствием и функционирования системы жизнеобеспечения;

- приостановление либо ограничение в дневное и прекращение в ночное время движения общественного транспорта;

- приостановление работы непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ и торговых домов за исключением находящихся в них объектов по реализации продуктов питания и лекарственных средств;

- установление нового режима работы объектов общественного питания по принципу "доставки до клиентов", с усилением санитарно-противоэпидемиологических мер;

- реорганизация режима работы ЦОНов;

- определение ежесуточной потребности населения карантинных зон и каждого из секторов в продуктах питания, медикаментах, предметах жизнеобеспечения и товарах первой необходимости;

- определение для каждого из секторов карантинной зоны центров торговли и обеспечения продуктами питания и товарами первой необходимости с учетом минимизации движения общественного транспорта;

- другие меры организационного характера.

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