Велосипедист стал жертвой автомобиля на неосвещенной трассе

Сотрудники Департамента полиции Алматинской области выясняют все обстоятельства ДТП.

ДТП со смертельным исходом произошло на трассе Караой - Чапаево Алматинской области около полуночи, передает zakon.kz.

Как рассказал водитель Аudi А6, он ехал в поселок Чапаево. Двигаясь по трассе в южном направлении он догнал попутный а/м Меrcedes.

На трассе без освещения, обогнав попутный автомобиль, он в последний момент заметил в нескольких метрах перед собой велосипедиста. Избежать столкновения не удалось. От сильного удара велосипед разорвало на части.

Мужчину вместе с частью велосипеда, Audi протащила несколько десятков метров. От резкого торможения автомобиль занесло и потащило юзом, мужчина с велосипедом упал с неуправляемого автомобиля. Тем временем Audi тащило по обочине еще несколько десятков метров.

Водитель Mercedes, которого обогнал Audi, остановился оказать помощь, вызвал скорую, но мужчина, управлявший велосипедом, получил тяжелейшие травмы, не совместимые с жизнью. Прибывшие на место медики констатировали смерть. Сотрудники Департамента полиции Алматинской области выясняют все обстоятельства ДТП.

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