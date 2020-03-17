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В Алматы ограничат въезд и выезд

Зеленый коридор будет для ввоза в город товаров необходимости.

Фото : Inbusiness.kz17 марта 2020, 17:10

Бакытжан Сагинтаев выступил обращением, передает zakon.kz.

С 19 марта в Алматы вводится карантин. Аким города разъяснил, что это значит.

Превентивные меры в Алматы были начаты в январе после новостей о вспышке коронавируса в Китае.

Динамика распространения высокая..., - сказал Сагинтаев.

Задача карантина: оборвать цепочку распространения коронавируса.

В карантинные меры войдет ограничение въезда и выезда из Алматы.

На границах города установят 27 блокпостов. Там будут стоять сотрудники полиции СОБР, Нацгвардия.

Зеленый коридор будет для ввоза в город товаров необходимости.


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