В Алматы ограничат въезд и выезд

Зеленый коридор будет для ввоза в город товаров необходимости.

Бакытжан Сагинтаев выступил обращением, передает zakon.kz.

С 19 марта в Алматы вводится карантин. Аким города разъяснил, что это значит.

Превентивные меры в Алматы были начаты в январе после новостей о вспышке коронавируса в Китае.

Динамика распространения высокая..., - сказал Сагинтаев.

Задача карантина: оборвать цепочку распространения коронавируса.

В карантинные меры войдет ограничение въезда и выезда из Алматы.

На границах города установят 27 блокпостов. Там будут стоять сотрудники полиции СОБР, Нацгвардия.

Зеленый коридор будет для ввоза в город товаров необходимости.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!