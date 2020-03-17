Какие объекты еще закроют в Алматы

Продовольственные магазины и аптеки продолжат работу.

Акима Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о том, какие объекты будут закрыты во время карантина в городе, передает zakon.kz.

Он отметил, что в целях безопасности будут закрыты детские сады.

Кроме того, будет приостановлена работа непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ, торговых домов. За исключением объектов, находящихся в них по реализации продуктов питания и лекарственных средств. Мы будем полно информировать горожан о работе объектов через соцсети, - сказал он.

По его словам, городской штаб будет немедленно реагировать на поступающие сообщения.

Полный перечень ограничительных, профилактических и противоэпидемических мер на территории Алматы будет опубликован на всех официальных ресурсах акимата города, - сказал он.

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