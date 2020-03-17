Какие объекты еще закроют в Алматы
Продовольственные магазины и аптеки продолжат работу.
Фото : Zakon.kz/Золотухин17 марта 2020, 17:19
Акима Алматы Бакытжан Сагинтаев рассказал о том, какие объекты будут закрыты во время карантина в городе, передает zakon.kz.
Он отметил, что в целях безопасности будут закрыты детские сады.
Кроме того, будет приостановлена работа непродовольственных торговых рынков, крупных ТРЦ, торговых домов. За исключением объектов, находящихся в них по реализации продуктов питания и лекарственных средств. Мы будем полно информировать горожан о работе объектов через соцсети, - сказал он.
По его словам, городской штаб будет немедленно реагировать на поступающие сообщения.
Полный перечень ограничительных, профилактических и противоэпидемических мер на территории Алматы будет опубликован на всех официальных ресурсах акимата города, - сказал он.
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