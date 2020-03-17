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Аким Алматы призвал работать удаленно

Аким отметил, что карантин вводится для общей безопасности.

Фото : zakon.kz17 марта 2020, 17:20

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев призвал руководителей перевести на удаленный режим работы до 70% работников, передает zakon.kz.

Дорогие алматинцы, наступил особый момент для каждого из нас. Режим карантина означает, что вся жизнь мегаполиса реорганизуется по новым правилам. Сегодня я поручил руководителям городских структур акимата перевести на удаленный доступ дистанционной формы работы до 70% своих трудовых коллективов. Обращаюсь ко всем руководителям предприятий всех форм собственности провести такую же работу, - сказал он.

Карантин сопряжен с неудобствами, нарушением привычных правил жизни, прошу это правильно понять. Карантин вводится для нашей общей безопасности, безопасности города,безопасности наших близких, добавил аким.

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