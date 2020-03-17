Директор "Казахавтодора" привлечен к ответственности за ненадлежащее содержание автодорог

В ходе обследование автодорог был выявлен затрудненный проезд в виде перемета на 42 километре республиканской трассы "Костанай-Аулиеколь".

Сотрудниками управления административной полиции ДП Костанайской области совместно местными исполнительными органами проведено обследование автомобильных дорог, сообщает zakon.kz.

В ходе обследование автодорог был выявлен затрудненный проезд в виде перемета на 42 километре республиканской трассы "Костанай-Аулиеколь".

За ненадлежащее содержание автодороги республиканского значения, подрядная организация КОФ ТОО "Казахавтодор" в лице директора привлечена к административной ответственности по ст. 631 ч.1 КоАП РК (Невыполнение требований по производству работ на дорогах, содержанию дорог, железнодорожных переездов и дорожных сооружений, иных требований, установленных правилами обеспечения безопасности дорожного движения), - рассказали в департаменте полиции.

Отметим, что организация "Казахавтодор" - предприятие по обслуживанию, содержанию и строительству автомобильных дорог общего пользования в Республике Казахстан. Компания обслуживает 23,5 тысячи километров автодорог общего пользования и несет полную ответственность за надлежащее состояние автодорог.

Всего с начала текущего года в отношении КОФ ТОО «Казахавтодор» составлено 10 административных протоколов.

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