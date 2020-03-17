В Алматы будут мыть улицы. Для ввоза продуктов организуют "зеленый коридор"

Будет установлен "зеленый коридор" для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены.

Фото : suterstok

Аким Алматы Бакытжан Сагинтаев в обращении озвучил ряд мер, которые предпримут в рамках карантина, передает zakon.kz. Карантин вводится с 19 марта. В список основных мер входят масштабные противоэпидемиологические мероприятия, такие как: Самоизоляции и домашний карантин, блокировка мест заражения, с мойкой и дезинфекцией улиц, тротуаров, усиление санитарно-эпидемиологической дезинфекции в общественных местах, жилых домах и санитарная очистка прилегающей территории, ограничение въезда и выезда граждан и автотранспортных средств за внешние и внутренние границы Алматы. Будет установлен "зеленый коридор" для ввоза в город товаров первой необходимости, продуктов питания, лекарств и медицинской продукции, средств защиты и гигиены.

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