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Пропуск грузов в Казахстан будет проводиться по-новому - КНБ

Казахстан увеличил список стран неблагополучных по коронавирусу.

Фото : Pixabay17 марта 2020, 17:50

В Комитете национальной безопасности сообщили, что при въезде в Казахстан пропуск грузов из стран категорий 1А и 1Б будет проводиться при условии замены водителя в пункте пропуска, передает zakon.kz.

Решением Межведомственной комиссии при Правительстве Казахстана внесены следующие изменения: при прибытии в пункт пропуска для взъезда на территорию Казахстана (в том числе транзитного следования) водителей из стран категории 1А и 1Б, а также водителей других государств, пребывавших последние 15 суток в странах категории 1А и 1Б, пропуск грузов допускается при условии замены водителя на территории автомобильного пункта пропуска с соблюдением карантинных и санитарно-эпидемиологических норм, либо с заменой на казахстанские тягачи, - говорится в сообщении.

Казахстан увеличил список стран неблагополучных по коронавирусу. Посмотреть его можно здесь.

Новости про коронавирус в Казахстане можно прочитать здесь.


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