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Не путать коммендантский час и карантин попросил аким столицы

Сегодня по городу 17 человек заражены коронавирусом.

Фото : пресс-служба17 марта 2020, 18:22

Аким столицы Казахстана Алтай Кульгинов попросил жителей и гостей города с пониманием отнестись к объявленному карантину, передает zakon.kz.

"Количество зараженных на сегодня увеличилось с двух до 17 человек. Поэтому мы предложили ввести карантин на территории города, чтобы обезопасить жителей и не распространять коронавирус. Прошло заседание под председательством премьер-министра. Было принято решено ввести на территории города карантин , начиная с 00 часов 19 марта 2020 года. Это значит, что для безопасности наших граждан дополнительно будет усилен контроль, а также введены дополнительные ограничения. Например, запрещено движение междугородних автобусов на автовокзалах, на въездах и выездах на территорию города вводятся ограничения, всеми видами транспорта для выявления лиц с подозрением на инфекцию будут установлены дополнительные мобильные пункты. ", - сказал Кульгинов.

Также он прокомментировал введение карантина.

С 19 числа будет принят карантин. Например, на автовокзалах будут ограничительные меры. Будут устанавливаться дополнительные пункты. Прошу не путать карантин и комендатский час, - заключил аким.

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Айша Тулеубекова


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