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ЕВРО-2020 перенесли на 2021 год

Аккаунты УЕФА пока не выпустили официальное сообщение.

Фото : pixabay.com17 марта 2020, 18:34

УЕФА в ходе онлайн-конференции проводит консультации со всеми 55 членами по поводу судьбы Чемпионата Европы по футболу, намеченного на июнь-июль 2020 года, передает zakon.kz.

УЕФА решил, что чемпионат Европы перенесен на 2021 год. Он будет проводиться с 11 июня по 11 июля следующего года. Больше информации поступает., - сообщила в своем Twitter Федерация футбола Норвегии.

Аккаунты УЕФА пока не выпустили официальное сообщение.

Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Планировалось, что матчи континентального турнира примут 12 городов из 12 стран. Соревнования в лигах топ-5 уже приостановлены на срок от двух недель до неопределенного.


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