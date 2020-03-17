ЕВРО-2020 перенесли на 2021 год
Аккаунты УЕФА пока не выпустили официальное сообщение.
Фото : pixabay.com17 марта 2020, 18:34
УЕФА в ходе онлайн-конференции проводит консультации со всеми 55 членами по поводу судьбы Чемпионата Европы по футболу, намеченного на июнь-июль 2020 года, передает zakon.kz.
УЕФА решил, что чемпионат Европы перенесен на 2021 год. Он будет проводиться с 11 июня по 11 июля следующего года. Больше информации поступает., - сообщила в своем Twitter Федерация футбола Норвегии.
UEFA har bestemt at EM utsettes til 2021. Det skal spilles fra 11. juni til 11. juli neste år. Mer informasjon kommer.— NorgesFotballforbund (@nff_info) March 17, 2020
Аккаунты УЕФА пока не выпустили официальное сообщение.
Чемпионат Европы должен был пройти с 12 июня по 12 июля 2020 года. Планировалось, что матчи континентального турнира примут 12 городов из 12 стран. Соревнования в лигах топ-5 уже приостановлены на срок от двух недель до неопределенного.
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