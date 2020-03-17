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21-летний тренер из Испании умер от коронавируса

Он находился в группе риска.

Фото : AtlPortadaAlta17 марта 2020, 18:44

Молодой испанский тренер Франсиско Гарсия в возрасте 21 год скончался от коронавируса. Известно, что он заразился новой заразой на фоне онкологического заболевания, передает zakon.kz.

Как стало известно изданию Marca, Гарсия тренировал одну из молодежных команд любительского клуба «Атлетико Портада Альта» в Малаге. Незадолго до заражения коронавирусом у Франциско нашли онкологическое заболевание, поэтому, с момента инфицирования до смерти прошло всего несколько дней.

Сейчас Чемпионат Испании по футболу приостановлен из-за риска распространения заболевания.




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