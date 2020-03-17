В Нур-Султане зарегистрировали еще одного зараженного коронавирусом
Число зараженных в РК достигло 33 человек.
Фото : Pixabay17 марта 2020, 19:43
В Нур-Султане зарегистрирован еще один случай заражения коронавирусом, сообщает zakon.kz.
На сегодняшний день в стране подтверждены 33 случая регистрации коронавируса, их них в г. Алматы – 15 случаев, г. Нур-Султан – 18 случаев.
С 19 марта в Нур-Султане и Алматы вводится карантин.
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