Вакцину против коронавируса испытали на добровольцах

Результаты будут известны только через несколько месяцев.

В США провели первые клинические испытания вакцины против коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Associated Press.

Эксперимент провели эксперты исследовательского центра Kaiser Permanente. Были привиты четыре добровольца. В вакцине содержится безопасный генетический код, взятый из коронавируса, им не может заразится человек. Добровольцы получили разные дозы экспериментальной вакцины. Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет.

Результаты этой и других вакцин будут известны только через несколько месяцев, утверждают специалисты. Даже при положительных результатах вакцины, может потребоваться еще полтора года, чтобы она стала общедоступной.

Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!