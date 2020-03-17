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Вакцину против коронавируса испытали на добровольцах

Результаты будут известны только через несколько месяцев.

Фото : Pixabay17 марта 2020, 21:08

В США провели первые клинические испытания вакцины против коронавируса, сообщает zakon.kz со ссылкой на Associated Press.

Эксперимент провели эксперты исследовательского центра Kaiser Permanente. Были привиты четыре добровольца. В вакцине содержится безопасный генетический код, взятый из коронавируса, им не может заразится человек. Добровольцы получили разные дозы экспериментальной вакцины. Всего в испытаниях примут участие 45 волонтеров в возрасте от 18 до 55 лет.

Результаты этой и других вакцин будут известны только через несколько месяцев, утверждают специалисты. Даже при положительных результатах вакцины, может потребоваться еще полтора года, чтобы она стала общедоступной.


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