В Великобритании и Нидерландах зафиксировано 696 новых зараженных коронавирусом
Общее число зараженных – 3655 человек.
Фото : Pixabay17 марта 2020, 21:38
В Великобритании и Нидерландах увеличилось количество зараженных, сообщает zakon.kz.
В Великобритании зарегистрировали 404 новых случаев заражения COVID-2019. Общее число зараженных достигло 1950 человека. Одна новая смерть от заболевания, 56 в сумме.
В Нидерландах - 292 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных достигло 1705 человек. 19 новых смертей от COVID-2019, в сумме 43.
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