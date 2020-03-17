В Великобритании и Нидерландах зафиксировано 696 новых зараженных коронавирусом

Общее число зараженных – 3655 человек.

В Великобритании и Нидерландах увеличилось количество зараженных, сообщает zakon.kz.

В Великобритании зарегистрировали 404 новых случаев заражения COVID-2019. Общее число зараженных достигло 1950 человека. Одна новая смерть от заболевания, 56 в сумме.

В Нидерландах - 292 новых случая инфицирования коронавирусом. Общее число зараженных достигло 1705 человек. 19 новых смертей от COVID-2019, в сумме 43.

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