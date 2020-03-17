Врачам в Нур-Султане и Алматы предоставят бесплатную связь и интернет
В сотовых сетях "Кселл", "Актив", "Теле2" и "Алтел".
Фото : Pixabay17 марта 2020, 21:44
Врачи Нур-Султана и Алматы получат бесплатную сотовую связь и интернет, сообщает zakon.kz.
Это коснется 5 000 врачей двух мегаполисов. Им предоставят бесплатную связь и бесплатный интернет в сотовых сетях "Кселл", "Актив", "Теле2" и "Алтел".
Данное решение было принято при соглашении Министерства здравоохранения РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.
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