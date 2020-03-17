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Врачам в Нур-Султане и Алматы предоставят бесплатную связь и интернет

В сотовых сетях "Кселл", "Актив", "Теле2" и "Алтел".

Фото : Pixabay17 марта 2020, 21:44

Врачи Нур-Султана и Алматы получат бесплатную сотовую связь и интернет, сообщает zakon.kz.

Это коснется 5 000 врачей двух мегаполисов. Им предоставят бесплатную связь и бесплатный интернет в сотовых сетях "Кселл", "Актив", "Теле2" и "Алтел".

Данное решение было принято при соглашении Министерства здравоохранения РК и Министерства цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности РК.

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