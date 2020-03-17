Токаев пообещал премировать казахстанских медиков

И поблагодарил их за работу.

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев выразил благодарность врачам, трудящихся при коронавирусной эпидемии, сообщает zakon.kz.

Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения. Правительство примет меры по премированию данного медперсонала, - написал в Twitter Токаев.

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Выражаю благодарность медикам, проводящим напряженную работу по выявлению коронавируса, лечению больных и предотвращению его дальнейшего распространения. Правительство примет меры по премированию данного медперсонала. — Qasym-Jomart Toqayev (@TokayevKZ) March 17, 2020

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