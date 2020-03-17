Как наказывают за нарушение карантина по коронавирусу в разных странах

В Китае за это могут казнить.

За нарушение карантина по коронавирусу в Китае может грозить пожизненным заключением, сообщает zakon.kz.

Наказание за нарушение карантина по коронавирусу:

- Китай: лишение свободы от 10 лет до пожизненного заключения или смертная казнь.

- Украина: лишение свободы от 5 до 8 лет.

- Израиль: лишение свободы от 3 до 7 лет.

- Россия: лишение свободы до 5 лет.

- Южная Корея: лишение свободы до 1 года и штраф до $8 200.

- Сингапур: лишение свободы до 6 месяцев и штраф до $7 100.

- Италия: лишение свободы до 3 месяцев.

- Чехия: штраф до $130 000.

- США: штраф от $200 до $2 000 (штат Нью-Йорк).

- Казахстан (нарушение домашнего карантина): штраф 5 МРП (13 000 тенге).

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