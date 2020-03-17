Как наказывают за нарушение карантина по коронавирусу в разных странах
В Китае за это могут казнить.
Фото : Pixabay17 марта 2020, 22:53
За нарушение карантина по коронавирусу в Китае может грозить пожизненным заключением, сообщает zakon.kz.
Наказание за нарушение карантина по коронавирусу:
- Китай: лишение свободы от 10 лет до пожизненного заключения или смертная казнь.
- Украина: лишение свободы от 5 до 8 лет.
- Израиль: лишение свободы от 3 до 7 лет.
- Россия: лишение свободы до 5 лет.
- Южная Корея: лишение свободы до 1 года и штраф до $8 200.
- Сингапур: лишение свободы до 6 месяцев и штраф до $7 100.
- Италия: лишение свободы до 3 месяцев.
- Чехия: штраф до $130 000.
- США: штраф от $200 до $2 000 (штат Нью-Йорк).
- Казахстан (нарушение домашнего карантина): штраф 5 МРП (13 000 тенге).
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