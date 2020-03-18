Сколько стоят тесты на коронавирус
ВОЗ ищет дешевые варианты.
Фото : Pixabay18 марта 2020, 01:39
Тесты на коронавирус стоят от $30 до $60, сообщает zakon.kz со ссылкой на "РИА Новости".
Стоимость теста на коронавирус зависит от страны и ее размера, около 30-60 долларов, в зависимости от размера, поэтому некоторые страны вынуждены быть экономны в их использовании, - заявила координатор европейского бюро ВОЗ Дорит Нитзан.
По ее словам, сейчас организация изучает другие, более дешевые варианты, но все они должны пройти верификацию.
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