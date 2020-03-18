В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Общее количество смертей в стране - свыше 2,5 тыс.

В Италии за сутки от коронавируса умерли 345 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Всего за время эпидемии в стране умерли 2,5 тыс. человек. Число выздоровевших достигло почти 3 тыс. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 26 062.

Всего в мире смертей от коронавируса насчитывается 7 949. Зараженных - 197 159 человек.

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