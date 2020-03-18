Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Италии от коронавируса за сутки умерли почти 350 человек

Общее количество смертей в стране - свыше 2,5 тыс.

Фото : Pixabay18 марта 2020, 01:51

В Италии за сутки от коронавируса умерли 345 человек, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Всего за время эпидемии в стране умерли 2,5 тыс. человек. Число выздоровевших достигло почти 3 тыс. Общее число инфицированных в стране на данный момент составляет 26 062.

Всего в мире смертей от коронавируса насчитывается 7 949. Зараженных - 197 159 человек.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты