Российские ученые заявили о готовности создать вакцину от коронавируса

Прототип можно будет создать за три месяца.

Прототип вакцины от вируса COVID-19 может быть создан за три месяца, сообщает zakon.kz со ссылкой на Известия.

Об этом сообщил декан биологического факультета МГУ, академик РАН Михаил Кирпичников.

По словам ученого, для быстрой разработки такой вакцины потребуется заказ и достаточный уровень финансирования.

Учеными создана технология получения сферических частиц на основе безвредного для человека вируса табачной мозаики. При этом поверхность такой частицы может "приклеить" любой белок, в том числе и белок вируса SARS-COV-2, который и вызвал эпидемию COVID-19, - пояснила заведующая кафедрой вирусологии биофака МГУ Ольга Карпова.

Карпова добавила, что созданные частицы являются иммуногенными и вызывают сильный ответ в организме человека без применения дополнительных веществ, используемых при разработке других вакцин. Наконец, частицы на основе вируса табачной мозаики являются полностью биоразлагаемыми и после выполнения своей функции выведутся из организма.инфицирования.

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