В ООН откладывают проведение заседаний из-за коронавируса

Среди членов СБ возникли противоречия о возможности проведения встреч в формате видеоконференций.

Совет Безопасности ООН пока не принял решения о переводе встреч на видеоформат и откладывает заседания, запланированные на этой неделе, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

О переносе заседаний сообщил председатель Совета Безопасности в марте, постпред Китая Чжан Цзюнь.

Среди членов СБ возникли противоречия о возможности проведения встреч в формате видеоконференций. В частности, российское постпредство настаивает на личном присутствии дипломатов в зале Совета. В то же время ранее постпред Великобритании при ООН призывала к переходу на видеосвязь.

С учетом текущий ситуации с COVID-19 и мер, принимаемых ООН, Совет должен принять необходимые меры для предотвращения распространения заболевания, поэтому он решил отложить запланированные на этой неделе встречи, - информировал постпред Китая.

При этом Чжан Цзюнь заверил, что Совбез продолжает полностью выполнять возложенные на него функции и на следующей неделе будет готов рассмотреть резолюции по Судану и Дарфуру.

Все сотрудники секретариата ООН, кроме тех, чье присутствие в штаб-квартире принципиально не необходимо, сейчас работают из дома. В то же время сам генсек Антониу Гутерриш работает в своем офисе в здании ООН, но ограничил на время зарубежные поездки. На данный момент в штаб-квартире было три подтвержденных случая заболевания - у дипломата из Филиппин, у сотрудника секретариата и у одного из журналистов.

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