Врач назвал безопасную дистанцию между людьми при пандемии коронавируса

Запрет мероприятий численностью более 5 тыс. участников не имеет смысла, если собравшиеся находятся слишком близко друг к другу.

Чтобы избежать заражения коронавирусом, важно соблюдать дистанцию между людьми, передает zakon.kz со ссылкой на РИА Новости.

Об этом сообщил японский врач-инфекционист, эпидемиолог Сато Акихиро.

По его словам, запрет мероприятий численностью более 5 тыс. участников не имеет смысла, если собравшиеся находятся слишком близко друг к другу.

Кроме того, имеет значение и то, где проходит событие – в помещении или на улице.

На улице риск снижается. То есть ограничение по числу бессмысленно, - объяснил эпидемиолог.

Сато так же добавил, что если несколько десятков тысяч человек соберутся на улице и расстояние между ними будет 1,5–2 м, то такое мероприятие будет безопасней, чем сбор в непроветриваемом помещении, тем более на более близком расстоянии.

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