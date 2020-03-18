Первый случай смерти от коронавируса подтвержден в Турции

Он был заражен своим работником, вернувшимся из поездки в Китай.

В Турции зафиксирован первый случай смерти от коронавируса нового типа (Covid-19), сообщает zakon.kz со ссылкой на АА.

Об этом сообщил министр здравоохранения страны Фахреттин Коджа.

По его словам, скончавшемуся пациенту было 89 лет.

Он был заражен своим работником, вернувшимся из поездки в Китай,-пояснил Коджа.

Глава ведомства сообщил, что общее число инфицированных по стране составляет 98 человек.

Министр подчеркнул важность строгого следования мерам по профилактике Covid-19.

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