Ирак призвал ОПЕК созвать внеочередную встречу из-за падения цен на нефть

В Багдаде считают, что рынок нефти в данный момент находится в ситуации неопределенности.

Министр нефти и вице-премьер Ирака Тамир аль Гадбан призвал организовать экстренную встречу стран ОПЕК+ для принятия необходимых мер по сбалансированию нефтяного рынка, сообщает zakon.kz со ссылкой на ТАСС.

Об этом глава иракского ведомства написал в письме, которое он направил в ОПЕК 17 марта.

В тексте документа говорится, что Тамир аль Гадбан попросил Генерального секретаря ОПЕК Мохаммеда Баркиндо провести внеочередные консультации для Организации стран - экспортеров нефти, чтобы найти выход для рынка из состояния неопределенности и вернуться к изначальным договоренностям, так как положение весьма ухудщается, а созданная декларация о сотрудничестве доказала, что совместные действия способны сохранять на рынке стабильность.

Ранее в этот же день американские аналитики рассказали о том, что российские нефтяные компании готовы к низким ценам на сырье на фоне резкого удешевления нефти после срыва сделки ОПЕК+.

Соглашение о сокращении добычи нефти, заключенное Организацией стран - экспортеров нефти (ОПЕК) и странами-союзниками во главе с Россией, которая перекачивает более 40% мировой нефти, истекает в конце марта.

Ранее 6 марта стало известно о том, что страны не смогли согласовать сделку по сокращению нефтедобычи, в результате чего соглашение распалось, а цены на нефть 9 марта обвалились на 30% - до $33,99 за баррель.

После переговоров СМИ сообщили, что Саудовская Аравия планирует увеличить добычу до 10–12 млн баррелей в сутки и снизить цены на свою нефть. В этом случае цены на сырье могут упасть до $20 за баррель.

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