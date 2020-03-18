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В Казахстане еще два новых случая заражения коронавирусом

На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса.

Фото : Newsler.ru / Люба Губина18 марта 2020, 08:55

В Алматы выявили еще два случая заражения коронавирусом, передает zakon.kz.

Теперь общее число зараженных по стране составляет 35 человек.

Зарегистрировано еще 2 новых случая заражения коронавирусной инфекцией в Алматы. На сегодняшний день в стране подтверждены 35 случаев регистрации коронавируса. Из них в Алматы – 17 случаев, Нур-Султане – 18 случаев, - отметили в пресс-службе Минздрава.

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