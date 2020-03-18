Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

В Кыргызстане выявили коронавирус

Трое зараженных.

Фото : newsler.ru18 марта 2020, 09:34

В Кыргызстане выявили коронавирус — трое зараженных, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

В Кыргызстане выявлены три зараженных коронавирусом человека. Об этом сообщил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, они прибыли с малого хаджа из Саудовской Аравии.

Ранее власти Кыргызстана сообщали, что заболевших в стране нет.

Коронавирус был зафиксированы в декабре прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 182 тысяч случаев заражения, почти 80 тысяч человек вылечились, более 7 тысяч скончались. Коронавирус проник в 155 стран.

Кыргызстанцев, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, помещают на карантин.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты