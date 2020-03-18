Трое зараженных.

В Кыргызстане выявили коронавирус — трое зараженных, передает zakon.kz со ссылкой на Sputnik Кыргызстан.

В Кыргызстане выявлены три зараженных коронавирусом человека. Об этом сообщил министр здравоохранения КР Космосбек Чолпонбаев.

По его словам, они прибыли с малого хаджа из Саудовской Аравии.

Ранее власти Кыргызстана сообщали, что заболевших в стране нет.

Коронавирус был зафиксированы в декабре прошлого года в китайском городе Ухане. По последним данным, в мире зафиксировано свыше 182 тысяч случаев заражения, почти 80 тысяч человек вылечились, более 7 тысяч скончались. Коронавирус проник в 155 стран.

Кыргызстанцев, которые прибывают из стран с неблагополучной эпидемиологической ситуацией, помещают на карантин.

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