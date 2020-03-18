МОК сделал заявление о подготовке к Олимпиаде-2020

Президент МОК Томас Бах подтвердил, что здоровье и благополучие всех, кто участвует в подготовке к Олимпийским играм-2020 - главная забота.

Международный олимпийский комитет (МОК) выпустил большое официальное заявление в связи с ухудшением эпидемиологической ситуацией в мире и продолжающейся пандемией коронавируса. В частности, был дан ответ на главный вопрос - могут ли перенести Олимпиаду-2020 на более поздний срок, передает zakon.kz.

В документе отмечается, что пандемия коронавируса - это беспрецедентная ситуация для всего мира, и мысли МОК обращены ко всем тем, кто пострадал от этого кризиса.

Мы солидарны со всем обществом в том, чтобы сделать все возможное для сдерживания вируса. Ситуация вокруг вируса COVID-19 также влияет на подготовку к Олимпийским играм Токио-2020 и меняется с каждым днем. МОК сохраняет полную приверженность проведению Олимпийских игр в Токио-2020, и если до Игр осталось более 4-х месяцев, то на данном этапе нет необходимости принимать какие-либо радикальные решения, и любые спекуляции на данный момент были бы контрпродуктивны. МОК призывает всех спортсменов продолжать подготовку к Олимпийским играм в Токио-2020 как можно лучше. Мы будем продолжать поддерживать спортсменов, консультируясь с ними и их соответствующими Национальными олимпийскими комитетами (НОК), а также предоставляя им самую свежую информацию и разработки, которые доступны для спортсменов во всем мире на веб-сайте "Athlete365" и через их соответствующие НОК и международные федерации (МФ), - говорится в заявлении.

МОК уверен, что многие меры, принимаемые многими властями во всем мире, помогут сдержать распространение нового коронавируса COVID-19. В этом контексте МОК выразил поддержку словам лидеров стран Большой семерки и, в частности, словам премьер-министра Японии Синдзо Абэ о том, что Япония хочет провести Олимпийские и Паралимпийские игры идеально, как доказательство того, что человеческий род победит новый коронавирус.

В МОК заверили, что продолжат действовать ответственно и принято решение следовать следующим принципам проведения Олимпийских игр в Токио в 2020 году:

1. Защищать здоровье всех участников и поддерживать сдерживание вируса.

2. Защита интересов спортсменов и олимпийского спорта.

МОК будет продолжать следить за ситуацией 24 часа в сутки 7 дней в неделю. В середине февраля была создана рабочая группа в составе представителей МОК, Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ), Оргкомитета Токио-2020, японских властей и столичного правительства Токио. Цель этой целевой группы заключается в обеспечении скоординированных действий всех заинтересованных сторон. Ее задача заключается в постоянном отслеживании ситуации, с тем чтобы заложить основу для текущего оперативного планирования и необходимой адаптации. Целевая группа также следит за осуществлением различных принятых решений. МОК подтвердил, что будет и далее следовать руководящим указаниям этой Целевой группы.

Решение МОК не будет определяться финансовыми интересами, поскольку благодаря своей политике управления рисками и страхованию он в любом случае сможет продолжать свою деятельность и выполнять свою миссию по организации Олимпийских игр, - отметили в организации.

Известно, что уже изменен формат всех тестовых мероприятий в марте и апреле, с тем чтобы можно было протестировать основные элементы Игр; ведется адаптация освещения Олимпийского факела в Греции и последующих элементов Эстафеты факела в Японии; проанализирована вся цепочка поставок для подготовки к Играм; а также разработаны альтернативные планы на случай предполагаемых сбоев.

Тем не менее, МОК изменил формат совещаний, в том числе предстоящий визит Координационной комиссии.

Хотя мероприятия по-прежнему планируются в те же сроки, участие в Токио будет сокращено, при этом члены Координационной комиссии смогут присутствовать на наиболее важной части заседания в режиме телеконференции. То же самое будет сделано в отношении любых последующих поездок до дальнейшего уведомления. Повседневная работа всех организаций продолжается, хотя и на дистанционной основе. В настоящее время все заинтересованные стороны Олимпийского движения и спортсмены сталкиваются со значительными проблемами, связанными с обеспечением финальных квалификационных мест для участия в Играх, - заверили в МОК.

Квалификация на Олимпиаду-2020

Не секрет, что в марте-апреле спортивные соревнования во всем мире остановлены, и есть неопределенность по розыгрышу оставшихся олимпийских лицензий. По данным МОК, на данный момент 57% спортсменов уже прошли квалификацию для участия в Играх. Для справедливого распределения оставшихся 43% мест МОК будет работать с МФ с целью внесения любых необходимых и практических изменений в их соответствующие квалификационные системы для Токио-2020:

1. Все квотные места, которые уже были выделены на сегодняшний день, остаются за НОК и спортсменами, которые их получили.

2. Остается возможность использовать существующие и запланированные квалификационные соревнования, везде, где они все еще имеют справедливый доступ для всех спортсменов и команд.

3. Вся необходимая адаптация к квалификационным системам и все выделение оставшихся мест будет основываться на результатах, полученных в полевых условиях (например, рейтинг IF или исторические результаты); отражать, где это возможно, существующие принципы соответствующих квалификационных систем (например, использование мировых рейтингов или результатов соревнований, характерных для континента/региона).

Любое увеличение квот спортсменов будет рассматриваться в каждом отдельном случае в исключительных обстоятельствах при поддержке оргкомитета Токио-2020. МФ будут выдвигать предложения по любым адаптациям к их соответствующим квалификационным системам, основанным на принципах, изложенных выше. Адаптация должна осуществляться посредством спорта в связи с различиями между квалификационными системами. МОК уже ввел ускоренную процедуру для решения этой ситуации. Любые необходимые изменения в квалификационных системах Токио-2020 в разбивке по видам спорта будут опубликованы к началу апреля 2020 года и доведены до сведения всех заинтересованных сторон, - отмечено в заявлении.

Президент МОК Томас Бах подтвердил, что здоровье и благополучие всех, кто участвует в подготовке к Олимпийским играм-2020 - главная забота.

"Все меры принимаются для обеспечения безопасности и защиты интересов спортсменов, тренеров и команд поддержки. Мы - олимпийское сообщество, мы поддерживаем друг друга в хорошие времена и в трудные времена. Эта олимпийская солидарность определяет нас как сообщество", - добавил глава МОК.

Президент Ассоциации международных летних олимпийских федераций (ASOIF) Франческо Риччи Битти поблагодарил всех, кто участвует в организации Олимпийских игр Токио 2020, а также всех спортсменов и международные федерации за их большую гибкость.

Мы разделяем тот же подход и те же принципы, что и МОК, и мы, как и МОК, привержены успешному проведению Олимпийских Игр в Токио-2020". Мы будем поддерживать связь и проводить дальнейшие консультации со всеми заинтересованными сторонами, - заключил Риччи Битти.





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