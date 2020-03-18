В обменниках доллары продают по 441 тенге

При этом во многих обменных пунктах продажи американской валюты нет.

В некоторых казахстанских обменных пунктах утром 18 марта доллары продают по 441 тенге, передает zakon.kz

По данным kurs.kz, доллар в частных обменниках покупают по 439-439,5 тенге, продают по 441 тенге.

При этом во многих обменниках американскую валюту не продают.

Курс продажи евро доходит до 490 тенге.

Между тем на вчерашних дневных торгах на KASE курс доллара составил 435,85 тенге .

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