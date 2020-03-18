Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Рассылку о семье с шестью детьми на карантине прокомментировали в полиции

Эту информацию опровергли.

Фото : slavdelo.dn.ua18 марта 2020, 10:10

Информация о семье с шестью детьми на карантине не подтвердилась, сообщает zakon.kz.

В мессенджере WhatsApp стали распространять информацию об обнаружении коронавируса у женщины, прибывшей самолетом из Москвы в Тараз. А также о семье с шестью детьми, которую закрыли на карантин.

В пресс-службе ДП Жамбылской области эту информацию опровергли.

Полицейские рекомендуют не распространять недостоверные сообщения и доверять только официальной информации.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты