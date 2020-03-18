Рассылку о семье с шестью детьми на карантине прокомментировали в полиции
Эту информацию опровергли.
Фото : slavdelo.dn.ua18 марта 2020, 10:10
Информация о семье с шестью детьми на карантине не подтвердилась, сообщает zakon.kz.
В мессенджере WhatsApp стали распространять информацию об обнаружении коронавируса у женщины, прибывшей самолетом из Москвы в Тараз. А также о семье с шестью детьми, которую закрыли на карантин.
В пресс-службе ДП Жамбылской области эту информацию опровергли.
Полицейские рекомендуют не распространять недостоверные сообщения и доверять только официальной информации.
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