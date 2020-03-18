Рассылку о семье с шестью детьми на карантине прокомментировали в полиции

Эту информацию опровергли.

Информация о семье с шестью детьми на карантине не подтвердилась, сообщает zakon.kz.

В мессенджере WhatsApp стали распространять информацию об обнаружении коронавируса у женщины, прибывшей самолетом из Москвы в Тараз. А также о семье с шестью детьми, которую закрыли на карантин.

В пресс-службе ДП Жамбылской области эту информацию опровергли.

Полицейские рекомендуют не распространять недостоверные сообщения и доверять только официальной информации.

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