Форс-мажор и банковский заем

Можно ли считать режим ЧП форс-мажорным обстоятельством?

Актуальным стал вопрос о том, как объявление режима чрезвычайного положения (ЧП) может сказаться на исполнении договорных обязательств, в частности, на исполнении заемщиками обязательств по договорам банковского займа. Можно ли считать режим ЧП форс-мажорным обстоятельством? Вправе ли заемщик требовать отсрочки платежей по кредиту? Продолжится ли начисление вознаграждения? Можно ли взыскать неустойку за просрочку за этот период?

Попытаемся ответить на эти вопросы.

Непреодолимая сила (форс-мажор)

Законодательство не содержит термин “форс-мажор”. Однако под ним в теории и на практике понимаются обстоятельства непреодолимой силы. В этом смысле нами и будет оно применяться.

Упоминание о непреодолимой силе появилось в Основах гражданского законодательства Союза ССР 1991 года. Непреодолимая сила была определена как чрезвычайное и непредотвратимое при данных условиях обстоятельство. Это же определение непреодолимой силы перешло и в Общую часть казахстанского Гражданского кодекса (п. 2 ст. 359 ГК). К таковым относят военные действия, стихийные бедствия и др.

Таким образом, законом установлены три признака обстоятельства непреодолимой силы: 1) чрезвычайность; 2) непредотвратимость и 3) относительность.

Чрезвычайность означает исключительность, выходящее за рамки обыденного, что не позволяет должнику учитывать такое обстоятельство.

Непредотвратимость подразумевает невозможность предвидеть и предотвратить наступление последствий.

Относительность указывает на то, что признаки чрезвычайности и непредотвратимости применяются к конкретным условиям места и времени (“при данных условиях”). То, что считается чрезвычайным и непредотвратимым сейчас, возможно, не будет считаться таковым в будущем.

Объявление режима чрезвычайного положения в стране само по себе определенно указывает на наличие, как минимум, одного признака - чрезвычайность. Впрочем, можно говорить в целом также о наличии двух остальных признаков (непредотвратимости и относительности). Скорее всего, участники отношений не могли предвидеть возникновение пандемии или эпидемии и предотвратить ее последствия.

Но для признания того или иного обстоятельства форс-мажорным, необходимо, чтобы оно возникло после заключения договора. Только в этом случае можно будет говорить о непредвиденности или непредотвратимости. Наличие чрезвычайного обстоятельства уже к моменту заключения договора означает возможность должника предвидеть и избежать его; ссылка на него несостоятельна.

Очевидно также, что нельзя сослаться на форс-мажор, если просрочка образовалась до вспышки эпидемии и объявления чрезвычайного положения. Факт неисполнения или ненадлежащего исполнения обязательства возник в таких случаях до, а не после наступления форс-мажорного обстоятельства.

Итак, если исходить из наличия всех трех признаков, то эпидемия и чрезвычайное положение в Казахстане - это обстоятельства непреодолимой силы.

Одного форс-мажора мало

Однако этого еще недостаточно для того, чтобы должники могли сослаться на него. Должник должен доказать, как минимум, еще два обстоятельства:

1) наличие причинно-следственной связи между форс-мажорным обстоятельством и нарушением своего обязательства;

2) он, должник, принял все зависящие от него меры для надлежащего исполнения обязательства.

Причинно-следственная связь. Должник должен доказать, что именно из-за вспышки пандемии или эпидемии (и, как следствие, объявление ЧП) он не в состоянии выполнить свои обязательства. Именно обстоятельства форс-мажора должны послужить причиной просрочки платежа.

Важна непосредственная связь между событием и неисполнением обязательства. Если нет такой связи, то и сослаться не на что будет. К примеру, если заемщика не уволили, он не лишился дохода, то сама по себе чрезвычайная ситуация не повлияла на его платежеспособность и, следовательно, он не вправе ссылаться на форс-мажор. Но вот если заемщик именно вследствие чрезвычайной ситуации лишился единственного заработка, которая до этого служила источником погашения кредита, тогда заемщик вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы.

Таким образом, должнику предстоит доказать двухзвенную цепочку:

i) связь между форс-мажором и утратой либо уменьшением дохода как источника погашения долга (“меня уволили / мне сократили зарплату / у меня упала выручка из-за чрезвычайной ситуации”). Например, если должник был уволен хотя и в период ЧП, но по причине прогула или иного обстоятельства, не связанного со вспышкой эпидемии, то нельзя сослаться на форс-мажор;

ii) связь между утратой либо уменьшением дохода и невозможностью погашать долг (“меня уволили / мне сократили зарплату / у меня упала выручка, поэтому я не могу платить долг”). Если обнаружится, что у заемщика, которому сократили зарплату за период ЧП, имеется другой доход, достаточный для погашения долга, то ссылка на форс-мажор будет несостоятельна.

Принятие всех зависящих мер. Недостаточно просто показать причинно-следственную связь. Должнику необходимо еще подтвердить, что он, так сказать, не сидел сложа руки, а делал все, чтобы исполнить обязательство (п.1 ст. 359 ГК РК). Например, невозможность посещения отделения банка из-за режима карантина не исключает возможность погашения долга по онлайн-связи (при возможности оплаты посредством удаленного доступа к своим банковским счетам). Если у заемщика была возможность оплатить долг безналичным переводом, но он ею не воспользовался, то ссылка на форс-мажор будет неубедительна.

Важный момент: бремя доказывания вышеуказанных обстоятельств закон возлагает на должника. Не кредитор должен доказывать, что форс-мажор не повлиял или не мог повлиять на исполнение обязательств, а наоборот, должник вынужден будет доказывать наличие

Если должник не предприниматель

Встречается мнение, что возможностью сослаться на обстоятельства непреодолимой силы могут воспользоваться только предприниматели (ИП и коммерческие организации), а физические лица такой возможности не имеют. Такое впечатление может сложиться от нормы пункта 2 статьи 359 ГК РК, согласно которой лицо, не исполнившее или ненадлежащим образом исполнившее обязательство при осуществлении предпринимательской деятельности, несет имущественную ответственность, если не докажет, что надлежащее исполнение оказалось невозможным вследствие непреодолимой силы.

Однако это не так. Физические лица наряду с юридическими вправе ссылаться на обстоятельства непреодолимой силы, основываясь на норму пункта 1 статьи 359 ГК РК, согласно которой должник отвечает за неисполнение и (или) ненадлежащее исполнение обязательства при наличии вины, если иное не предусмотрено законодательством или договором. Принцип виновной ответственности (то есть ответственности только при наличии вины) безусловно исключает ответственность должника, если нарушение обязательства вызвано обстоятельствами непреодолимой силы.

Не будем в рамках настоящей статьи подробно останавливаться на этом вопросе. Отметим лишь, что обстоятельства форс-мажора могут служить основанием для освобождения от ответственности как юридических, так и физических лиц.

Можно ли не платить?

Итак, вспышку эпидемии и введение чрезвычайного положения в принципе можно рассматривать как обстоятельства непреодолимой силы. В то же время одного форс-мажора, даже засвидетельствованного Внешнеторговой палатой Казахстана, еще недостаточно для того, чтобы должник мог ссылаться на него. Для освобождения от ответственности со ссылкой на форс-мажор необходимо учитывать еще ряд обстоятельств (время возникновения просрочки, причину, наличие связи между форс-мажором и нарушением договора и др.).

Предположим, все вышеуказанные обстоятельства доказаны. Какие все же наступают последствия? Является ли форс-мажор основанием для прекращения обязательства по кредиту? Проще говоря, вправе ли должник не возвращать основной долг и вознаграждение по банковскому займу?

Однозначно: нет, не вправе. Дело в том, что законодатель особо подчеркнул невозможность освобождения должника от денежного обязательства (п. 1 ст. 374 ГК РК). Обязательство заемщика по возврату долга - это всегда денежное обязательство. Такое правило утвердилось в юридической науке потому, что деньги всегда находятся в обращении. И если сегодня должник оказался без денег, в том числе по причинам, связанным с действием непреодолимой силы, завтра деньги у него снова могут появиться . В этом особенность денежного обязательства.

Поэтому каким бы ни был форс-мажор, денежное обязательство всегда сохраняется; обязательство заемщика по оплате задолженности (основного долга и вознаграждения) не прекращается.

Можно ли приостановить или отсрочить платеж?

Равным образом форс-мажор по действующему законодательству не может служить основанием для приостановления без согласия кредитора начисления вознаграждения (это означало бы приостановление исполнения денежного обязательства, но такое правовое последствие непреодолимой силы действующий закон не предусматривает) или отсрочки/рассрочки уплаты основного долга и вознаграждения (это означало бы одностороннее изменение обязательства, что, по общему правилу, недопустимо).

Иначе говоря, нельзя обязать банк по всем кредитам приостановить начисление вознаграждения на период чрезвычайной ситуации либо дать отсрочку/рассрочку уплаты.

Однако ожидается введение единственного исключения из этого правила: объявленные государством меры предполагают запрет начисления вознаграждения лишь по беззалоговым потребительским кредитам физических лиц с просрочкой в период чрезвычайного положения свыше 90 дней. По остальным случаям приостановить начисление вознаграждения, дать отсрочку или рассрочку - это право, но не обязанность банка.

Кстати, именно поэтому из уст руководителя Агентства по регулированию и развитию финансового рынка Мадины Абылкасымовой прозвучал призыв банкам “провести работу по предоставлению отсрочки платежей” ИП и субъектам малого и среднего бизнеса. Банки вправе в одностороннем порядке в качестве улучшающего условия изменить условия банковского займа (п. 3 ст. 34 Закона “О банках и банковской деятельности в Республике Казахстан”). Насколько известно, ряд банков уже пошел навстречу заемщикам.

Можно ли не платить неустойку?

Единственное, на что может повлиять форс-мажор - это на возможность освобождения должника от ответственности за неисполнение или ненадлежащее исполнение обязательства. Обращаю внимание: ответственность, а не обязательство! Ответственность же, как известно, по гражданско-правовому обязательству может быть в форме возмещения убытков и взыскания неустойки.

Получается, что при нарушении обязательства вследствие непреодолимой силы должник освобождается лишь от уплаты неустойки и убытков (последнее, правда, неактуально, так как банки редко заявляют требования к должнику о возмещении убытков).

Но освобождение от ответственности перед кредитором возможно, если должник докажет, что причиной нарушения обязательства явилось именно форс-мажорное обстоятельство - вспышка эпидемии и введение чрезвычайного положения (об этом говорилось выше).

Это очень важно, поскольку широко распространено ошибочное мнение, будто сам факт просрочки в период чрезвычайной ситуации является достаточным для освобождения заемщиков от уплаты неустойки, и неустойка не подлежит начислению в поголовно всех случаях просрочки в указанный период.

Ошибочность такого мнения в том, что не любая просрочка в период чрезвычайного положения освобождает должника от неустойки, а только лишь та, которая возникла вследствие непреодолимой силы. Если просрочка наступила, например, у кинотеатра вследствие закрытия на период чрезвычайного положения, то неустойка за просрочку по кредиту, скорее всего, начислению не подлежит. Но если просрочка наступила, к примеру, у активно торгующей в период карантина аптеки по причинам, никак не связанным с форс-мажором (арест денег на счете и т.п.), то никакого освобождения от ответственности по причине форс-мажора быть не должно.

Совершенно очевидно, что должник не освобождается от ответственности за просрочку, возникшую до наступления чрезвычайной ситуации и которая продолжается в период чрезвычайной ситуации. Неустойка в таких случаях продолжает начисляться, поскольку нарушение обязательства имело место до возникновения обстоятельства непреодолимой силы, что исключает причинно-следственную связь между ними.

Итак, объявленное чрезвычайное положение, несомненно, влияет в правовом смысле на обязательства заемщиков. Но необходимо принять во внимание факторы, о которых говорилось выше. Стоит дождаться также официального опубликования анонсированных финансовым регулятором изменений в законодательство по вопросам защиты интересов заемщиков в условиях чрезвычайного положения.

Будем надеяться, что поправки и правоприменительная практика будут соответствовать принятой в гражданском праве конструкции непреодолимой силы. Государство должно помочь объективно нуждающимся, но без популизма и создания условий для злоупотребления ситуацией недобросовестными должниками.

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