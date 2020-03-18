Чемпионат мира по хоккею-2020, скорее всего, отменят

Из-за коронавируса.

В Международной федерации хоккея IIHF прошло совещание, на котором обсуждалась возможность отмены Чемпионата мира-2020, запланированного на май в Швейцарии, передает zakon.kz.

Как стало известно финскому изданию Il Talehti (Иль Талехти), мировое первенство с очень большой долей вероятности отменят, перенос турнира на другие даты и в другие страны не рассматривается.

Мы ждем решения швейцарских властей, но оно уже определенно: чемпионат мира не будет сыгран этой весной, - сказал вице-президент IIHF Калерво Куммола.

Сообщается, что в телеконференции IIHF приняли участие все страны-участницы совета международной федерации, а также те страны, которые должны были участвовать в Чемпионате мира в Швейцарии. Организаторы также присутствовали на телеконференции.

IIHF и организаторы застрахованы в одной компании. Сейчас они ведут переговоры, как решить все вопросы страхования. Когда все станет ясно, будет сделано официальное объявление об отмене Чемпионата мира, - сказал финскому изданию Куммола.

Швейцария, принимающая Чемпионат мира, закончила хоккейный сезон еще до начала плей-офф. Последние матчи регулярного чемпионата были сыграны 29 февраля.

Изначально мероприятия с участием более 1000 человек были запрещены в Швейцарии, но теперь этот порог был снижен до 100 человек. Границы Швейцарии частично закрыты.

Добавим, что на Чемпионате мира-2020 в Швейцарии должна была сыграть сборная Казахстана. В нашей стране внутренний чемпионат по хоккею отменен, столичный "Барыс" снялся с Кубка Гагарина в КХЛ и ушел в отпуск. Хоккейные чемпионаты приостановлены либо завершены во всех странах мира, в том числе НХЛ и КХЛ.

Первая коронавирусная инфекция была зарегистрирована в Швейцарии 25 февраля. Официальное число заражений, обнаруженных в понедельник, составило 2200, что на 1360 больше, чем днем ​​ранее в воскресенье. В Казахстане число заболевших коронавирусом достигло 35.

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