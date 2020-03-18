Казахстанским футбольным клубам рекомендовали прекратить тренировки

Из-за коронавируса.

Чемпионат Казахстана по футболу во всех дивизионах остановлен, как и другие спортивные соревнования в нашей стране. Федерация футбола Казахстана рекомендовала клубам остановить тренировки и сделала заявление о судьбе товарищеских матчей сборной страны, передает zakon.kz.

"Напоминаем руководителям казахстанских футбольных клубов о стоящей перед ними высокой ответственности, настоятельно рекомендуем им продолжить меры профилактики и прервать с этой целью учебно-тренировочный процесс. Хочу подчеркнуть, что как только опасность будет ликвидирована, наши команды получат время, чтобы подготовиться к возобновлению чемпионата страны и других соревнований", - сказал президент ФФК Адильбек Джаксыбеков.

Также стало известно о судьбе запланированных на 27 и 30 марта текущего года контрольные матчи национальной сборной Казахстана.

(Они) отменены. По этому вопросу приняты коллегиальные решения с армянской и литовской стороной, чьи сборные команды мы должны были принимать в указанные даты в Алматы. Возможно, сыграем товарищеские игры в июне. Все зависит от того, когда прекратится распространение инфекции и профилактические мероприятия закончатся, - добавил Джаксыбеков.

Также в ФФК подтвердили, что приняли участие в видеоконференции УЕФА, на которой было принято решение о переносе Чемпионата Европы по футболу на 2021 год и утверждены новые даты финалов Лиги чемпионов и Лиги Европы текущего сезона.

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