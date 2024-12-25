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Спорт

Казахстанский футбольный клуб может прекратить существование

Казахстанский футбольный клуб может прекратить существование, фото - Новости Zakon.kz от 25.12.2024 05:59 Фото: pixabay
Представляющий павлодарскую область футбольный клуб "Аксу" может прекратить свое существование, сообщает Zakon.kz.

Как сообщает Meta-ratings.kz, в планах руководства области закрыть действующий клуб, который в 2022 и 2023 годах выступал в казахстанской Премьер-лиге. Ожидается, что в городе Аксу может появиться другая команда.

При этом также отмечается, что футбольный центр "Аксу" перешел в распоряжение "Иртыша", который является одним из главных фаворитов на выход в КПЛ по итогам сезона 2025.

"Аксу" дебютировал в Премьер-лиге в 2022 году. Тогда команда заняла 6-е место и стала одной из главных сенсаций сезона.

В следующем году клуб финишировал на последней строчке и вылетел в Первую лигу, но сезон 2024 года провел во Второй лиге из-за финансовых проблем.

Ранее в ночь на 24 декабря казахстанский форвард турецкого футбольного клуба "Адана Демирспор" Абат Айымбетов забил решающий и победный гол в гостевом матче против команды "Хатайспор".

Аксинья Титова
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