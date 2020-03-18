Названа фиксированная цена масок в Алматы
Продажу масок в городе мониторят.
Фото : Хабар 2418 марта 2020, 11:35
На брифинге на тему по обеспечению Алматы продовольственными товарами заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев рассказал о работе аптек и про цены на медицинские маски, передает zakon.kz.
По его словам, продажу масок будут жестко мониторить и незамедлительно реагировать
С сегодняшнего дня определили 48 аптек по городу с хорошим охватом. Каждый день будет выделяться около 80 тысяч единиц. Одноразовые маски будут стоить 87 тенге, угольные - 111 тенге. Уставлены камеры, будем следить, - сказал он.
Кроме того, Туякбаев заверил, что аптеки провели переговоры.
Будут работать в штатном режиме, дефицита пока нет. Запасы лекарств есть, - отметил замакима.
Также он добавил, что все вопросы решат до конца дня.
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