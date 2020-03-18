Как будут поддерживать предпринимателей в Алматы

Он отметил, что будут приняты меры, чтобы не допустить массового увольнения.

В Алматы рассказали, как будут поддерживать предпринимателей, которые на время карантина вынуждены приостановить работу или трудиться удаленно, передает zakon.kz.

Вчера была презентована и определена поддержка для предпринимателей. Кто пострадает в рамках карантина, им будет дополнительная поддержка в части отсрочки кредитов, вознаграждения. Расширили в рамках программ "Дорожная карта бизнеса" и "Экономика простых вещей". Увеличена сумма кредитования для одного проекта в рамках "Дорожной карты бизнеса" до 7,5 млрд тенге. А также снижены ставки в рамках этой программы до 6%, - сказал заместитель акима Алматы Сапарбек Туякбаев.

О дополнительных мерах он пообещал сообщать в СМИ.

Мы будем принимать меры, чтобы не допустить массового увольнения, снижения рабочих мест и количества предпринимателей, - сказал Туякбаев.

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