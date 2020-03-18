После неудачной попытки суицида девушку доставили в больницу с ожогами лица 

Подробные обстоятельства произошедшего, а также причины попытки суицида устанавливаются.

Девушка пыталась покончить с собой в Алматы, сообщает zakon.kz.

Установлено, что гражданка К. одна проживает в квартире на четвертом этаже. Она, пытаясь покончить жизнь самоубийством по субъективным причинам, открыла газ и по истечении некоторого времени зажгла спичку, после чего произошел хлопок, без последующего горения. В результате с ожогами лица и конечностей девушка была доставлена в одну из больниц города. Благо, больше никто не пострадал. Повреждены двери соседских квартир, окна в подъезде, а также припаркованные во дворе автомобили, – сообщил Polisia.kz начальник Управления полиции Бостандыкского района Даурен Утебаев.

Вместе с тем, в полиции добавили, пока на данном этапе этот факт зарегистрирован в едином реестре досудебного расследования по ст.105 УК РК. Подробные обстоятельства произошедшего, а также причины попытки суицида устанавливаются.

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