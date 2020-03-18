Нуртас Адамбай нашел плюсы в пандемии коронавируса

Кинематографист отметил, что одни уже сегодня впадают в панику, кто-то намеренно раздувает ее.

Казахстанский режиссер, сценарист, продюсер и актер Нуртас Адамбай, как и подобает бывшему КВНщику, смотрит на текущую ситуацию с коронавирусом оптимистично и постарался найти в ней плюсы, передает zakon.kz.

Многие заново, а кто-то впервые, осознает, что такое семья и насколько важно проводить больше времени с родными людьми. Мир, охваченный постоянной жаждой наживы, желанием потреблять больше, чем давать, сегодня получает сигнал от вселенной задуматься над тем, что его ждёт завтра, если человечество не изменит в себе что-то важное.

Говорят, что Бог не посылает нам испытаний, с которыми мы не смогли бы справиться. Вопрос в том, как мы это сделаем, - написал Нуртас Адамбай на своей страничке в Facebook.

Кинематографист отметил, что одни уже сегодня впадают в панику, кто-то намеренно раздувает ее, заражая всех вокруг своим страхом, кто-то уже, словно,умер от этого страха, кто-то пытается заработать на этом.

Мне кажется вирус сильнее ровно настолько, насколько мы его боимся. В эти дни нам всем стоит найти свои плюсы в сложившейся ситуации. Сегодня у нас есть возможность больше читать полезной литературы, проводить время с семьей, обдумать планы на будущую жизнь, проанализировать прошедшее время. Помните, что уныние и страх не лучшие друзья в подобном положении. Больше оптимизма и веры в лучшее! (...) Наполните свои сердца любовью и тогда в них не будет места страхам! Давайте скажем спасибо нашим медикам, сотрудника министерства здравоохранения и других ведомств, всем тем, кто сегодня борется с распространением злосчастного вируса! От их работы сегодня зависит многое. Наша поддержка будет совсем не лишней, - отметил Адамбай.

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