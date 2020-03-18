Где будут находится блокпосты в Алматы?

Они будут располагаться на всех въездах в город, в том числе на 10 магистралях.

На период карантина будет введено ограничение въезда и выезда автотранспортных средств за внешние границы города, по его периметру с 00:00 часов 19 марта будут выставлены блокпосты из числа сотрудников полиции и военнослужащих Министерства обороны, сообщает zakon.kz.

Они будут располагаться на всех въездах в город, в том числе на 10 магистралях.

В этой связи полиция Алматы призывает граждан заблаговременно планировать и корректировать маршруты своего передвижения, неукоснительно соблюдать правила ЧП, карантина, правила дорожного движения, а также беспрекословно выполнять законные требования сотрудников органов внутренних дел.

Отметим, что нарушение режима ЧП или невыполнение требований в связи с объявлением чрезвычайного положения, влекут штраф в размере десяти месячных расчетных показателей либо административный арест на срок до пятнадцати суток. Неповиновение законному требованию или распоряжению представителя власти, совершенное в местности, где объявлено чрезвычайное положение, наказывается штрафом в размере до двух тысяч месячных расчетных показателей либо исправительными работами в том же размере, либо привлечением к общественным работам на срок до шестисот часов, либо ограничением свободы на срок до двух лет, либо лишением свободы на тот же срок, – сказала polisia.kz официальный представитель Департамента полиции города Алматы Салтанат Азирбек.

Кроме того, в полиции напомнили о недопущении распространения заведомо ложной информации в условиях чрезвычайного положения. Эти действия наказываются ограничением свободы на срок от трех до семи лет либо лишением свободы на тот же срок.

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