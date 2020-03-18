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Токаев попросил акимов Алматы и Нур-Султана не забывать о других проблемах

Он призвал держать на особом контроле паводковую ситуацию.

Фото : Акорда18 марта 2020, 13:02

Глава государства провел совещание в режиме видеосвязи с акимами городов Нур-Султана и Алматы, передает zakon.kz.

Президент заслушал отчет акима столицы Алтая Кульгинова о текущей ситуации в городе и принятых мерах по вводу карантина для противодействия распространению коронавируса.

Касым-Жомарт Токаев назвал важной задачей полное обеспечение жителей города товарами первой необходимости и продуктами питания.

Глава государства отметил необходимость оказывать необходимое содействие и решать возникающие вопросы дипломатических представительств иностранных государств и международных организаций, расположенных в городе Нур-Султане.

В связи с перемещением акцентов на борьбу с коронавирусом Президент поручил не снимать с повестки дня и другие актуальные вопросы жизни города. В частности, Касым-Жомарт Токаев призвал держать на особом контроле паводковую ситуацию.

Глава государства также заслушал доклад Бакытжана Сагинтаева о подготовке Алматы к введению карантина, количестве зарезервированных коечных мест, мобилизации ресурсов и средств для противостояния распространению коронавирусной инфекции.

Президент поручил уделять особое внимание решению вопросов, связанных с продовольственной безопасностью крупнейшего мегаполиса страны, а также жестко контролировать цены на социально значимые товары.

Касым-Жомарт Токаев заявил о необходимости отработать совместно с акиматом Алматинской области вопросы передвижения жителей региона, которые работают в Алматы.

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