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Назарбаев выделил 200 млн тенге на борьбу с коронавирусом из своего фонда

Мы достойно пройдем это испытание.

Фото : пресс-служба акимата Алматы18 марта 2020, 13:15

Нурсултан Назарбаев поручил выделить 200 миллионов тенге на борьбу с коронавирусом, передает zakon.kz.

На сайте Елбасы отмечается, что 200 миллионов тенге будет выделено Фондом Первого Президента Республики Казахстан – Елбасы на противодействие распространения коронавирусной инфекции в нашей стране.

Средства выделяются по прямому поручению Елбасы Нурсултана Назарбаева, который в оперативном режиме отслеживает ситуацию.

Сегодня в Казахстане в полном объеме осуществляются все необходимые противоэпидемические мероприятия. Они своевременны и отвечают текущей ситуации. Государство предпринимает беспрецедентные меры. Посильную помощь в борьбу с опасной инфекцией вносит и отечественный бизнес. Я призываю всемерно поддержать эту инициативу, проявив социальную ответственность и продемонстрировав сплоченность нашего общества. Мы достойно пройдем это испытание. Біз біргеміз! - говорится в поручении Первого Президента Казахстана.

Выделяемые средства будут равными долями распределены между акиматами городов Нур-Султан и Алматы.

Финансовая помощь пойдет на премирование медработников, задействованных в борьбе с пандемией, приобретение дополнительного количества медицинских масок и дезинфицирующих средств. Также часть денег будет направлена на обеспечение продовольствием детских домов и специализированных больниц столицы.

Кроме того, руководством Фонда передано 50 тысяч медицинских масок в Управление общественного здравоохранения города Нур-Султан.

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