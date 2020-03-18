Михаил Ломтадзе объявил о запуске Программы поддержки клиентов Kaspi.kz

Миссия Kaspi.kz "Улучшать жизнь нашим любимым клиентам".

Сегодня на официальном Youtube канале Михаила Ломтадзе появилось обращение к клиентам компании. Глава Kaspi.kz рассказал, какие дополнительные меры поддержки смогут получить клиенты Kaspi.

"Уважаемы клиенты, миссия Kaspi.kz "Улучшать жизнь нашим любимым клиентам". В нашей работе мы руководствуемся важным принципом "Что хорошо для наших клиентов и хорошо для Казахстана, хорошо для нас в Kaspi".

Именно поэтому, дополнительно к мерам финансового регулятора, мы приняли решение запустить программу поддержки наших клиентов и предоставить отсрочку по платежам на 2 месяца тем, кто потерял работу и в результате испытывают временные финансовые сложности.



Подать заявку на участие в программе поддержки клиентов можно будет в мобильном приложении Kaspi.kz со 2 апреля. Хотим сделать это именно в мобильном приложении, чтобы никуда не нужно было идти. Также хотел бы обратить ваше внимание на 3 важных момента: -Во-первых, для участия в программе отсрочки по платежам у клиента не должно быть просроченной задолженности. -Во-вторых, отсрочка платежей будет предоставляться только по займам, полученным до 18 марта. Пожалуйста не ухудшайте свое финансовое положение. И уже сейчас, сегодня не берите новые займы, если ваши доходы не позволяют исполнить обязательства. -В-третьих, клиенты, получившие отсрочку по платежам, не смогут получить новые кредиты, пока их финансовое положение не улучшится. Мы это делаем в первую очередь с заботой об интересах клиентов и хотим избежать ухудшения их финансового положения.

Мы едины с государством и народом Казахстана, и хотим помочь совместно преодолеть текущие сложности.

Это не первое испытание. И точно не последнее. Но в любых самых сложных ситуациях, мы всегда будем проявлять повышенную заботу о наших любимых клиентах. От имени всей команды Kaspi.kz и себя лично, желаю всем казахстанцам здоровья. Берегите себя и своих близких. Соблюдайте все рекомендации Всемирной Организации Здравоохранения и меньше используйте наличные деньги. Они тоже переносчики вируса. Делайте платежи и покупки с Kaspi Gold и нашим мобильным приложением Kaspi.kz.



Спасибо, что вы с нами!

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