Новости
В других СМИ
Загрузка...
Читайте также
Новости партнеров

Жителя Туркестана наказали за проведение тоя

Правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 26 510 тенге.

Фото : Otyrar18 марта 2020, 13:50

Специализированным административным судом города Туркестана рассмотрено административное дело в отношении жителя города, который проводил торжество во дворе своего дома, передает zakon.kz.

Установлено, что гражданин М. 16 марта 2020 года ввиду отказа владельцев тойханы, отметил торжество "Сундет той" на территории своего дома, тем самым нарушив режим чрезвычайного положения. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 476 КоАП РК. В суде М. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, - сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Постановлением суда правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 26 510 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.


Больше новостей в Telegram-канале «zakon.kz». Подписывайся!

сообщить об ошибке
Сообщить об ошибке
Текст с ошибкой:
Комментарий:
Сейчас читают
Читайте также
Загрузка...
Популярное
все топ новости
Интересное
Архив новостей
ПнВтСрЧтПтСбВс
последние комментарии
Последние комментарии

Новости

Законодательство

Сервисы

Мы в соц. сетях

Для телефона

мобильная версия приложение для android приложение для ios канал в telegram
Информационная продукция данного сетевого издания предназначена для лиц, достигших 18 лет и старше
Реклама Правила использования материалов Контакты