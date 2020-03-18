Жителя Туркестана наказали за проведение тоя

Правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 26 510 тенге.

Специализированным административным судом города Туркестана рассмотрено административное дело в отношении жителя города, который проводил торжество во дворе своего дома, передает zakon.kz.

Установлено, что гражданин М. 16 марта 2020 года ввиду отказа владельцев тойханы, отметил торжество "Сундет той" на территории своего дома, тем самым нарушив режим чрезвычайного положения. По данному факту составлен протокол об административном правонарушении по части 3 статьи 476 КоАП РК. В суде М. вину признал полностью, в содеянном раскаялся, - сообщили в пресс-службе Туркестанского областного суда.

Постановлением суда правонарушителю назначено наказание в виде штрафа в размере 26 510 тенге.

Постановление суда не вступило в законную силу.

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