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Курганская и Тюменская области закрыли границы для иностранцев из Казахстана 

Граждан России, находящихся за пределами страны, будут пропускать через границу без ограничений.

Фото : iz.ru18 марта 2020, 14:04

Россия до 1 мая ограничила въезд иностранцев из Казахстана на границе в Курганской и Тюменской областях. Ограничения вызваны ситуацией с коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщает zakon.kz.

До 00 часов 00 минут 1 мая 2020 года временно ограничен въезд в Российскую Федерацию иностранных граждан и лиц без гражданства через пункты пропуска через государственную границу, установленные на территории Курганской и Тюменской областей, — сообщили URA.RU в пресс-службе пограничного управления ФСБ России.

Исключение будет сделано для сотрудников дипломатических представительств и консульских учреждений, международных организаций и членов их семей, представителей официальных делегаций, а также для иностранцев, постоянно проживающих на территории России и имеющих вид на жительство. Также через границу будут пропускать водителей международного автомобильного сообщения и лиц, имеющих дипломатические, служебные, обыкновенные визы, выданные в связи со смертью близкого родственника.

Граждан России, находящихся за пределами страны, будут пропускать через границу без ограничений.


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